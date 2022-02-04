«Давайте не будем начинать войну»: США предупредили, что российских солдат ждут «мешки для трупов»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что жертвами возможной войны России и Украины станут российские солдаты. Они вернутся домой «в мешках для трупов» и это принесет «горе в их семьи».

«Никому не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной», – заявила Нуланд в интервью ТАСС. По ее словам, столкновение России и Украины будет «очень жестоко и кроваво».

«Давайте не будем начинать войну, давайте избежим возвращения останков погибших домой в мешках для трупов», – призвала Нуланд.

Отвечая на претензию президента Владимира Путина о том, что НАТО нарушает принцип «неделимости безопасности», когда одна страна не может укреплять свою безопасность за счет другой, Нуланд обвинила Россию в угрозе этому принципу. «Это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства этой страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – перечислила Нуланд. Поэтому США предлагают вернуться к «общему понимаю» неделимости безопасности.

«Мы переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения», – сказала Нуланд и добавила, что война сейчас никому не нужна.