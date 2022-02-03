Путин заявил о неадекватности ответа НАТО на требования России

Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что страны НАТО не готовы адекватно реагировать на требования России по гарантиям безопасности.

Об этом Путин сказал Джонсону в телефонном разговоре 2 февраля, сообщает сайт Кремля. По словам Путина, НАТО прикрывается «ссылками на так называемую политику открытых дверей». Однако эта политика «противоречит основополагающему принципу неделимости безопасности», заявил Путин.

На сайте правительства Великобритании отмечается, что Джонсон дал разъяснения на этот счет Путину. Он еще раз напомнил, что НАТО – «оборонительный альянс». Любая страна Европы, в том числе Украина, может стать членом НАТО по собственному желанию и с одобрения стран – участниц альянса.

Джонсон обратил внимание Путина на активность российских военных на границе Украины. Он потребовал уважать право Киева на территориальную целостность и самозащиту. «Любое вторжение России на украинскую территорию будет трагическим просчетом», – заверил Путина Джонсон.

Согласно данным иностранной разведки, на границе с Украиной собрано до 76 батальонно-тактических групп. На полигонах в Южном и Западном военных округах сейчас находится почти вся боеспособная армия России из Сибири и Дальнего Востока. В Белоруссию, между тем, переброшены 30 тыс. солдат, комплексы С-400 и системы «Искандер».