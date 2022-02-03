Кадыров показал вид из Кремля, чтобы подтвердить свою встречу с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал короткое видео, в котором показал вид из Кремля. Так он подтвердил факт своей встречи с президентом Владимиром Путиным 2 февраля. Пресс-секретарь Путина говорил, что встречи нет в планах.

Видео Кадырова в социальных сетях опубликовал ЧГТРК «Грозный». На нем Кадыров говорит: «Вид из Кремля. Красота!». Время записи ролика ЧГТРК «Грозный» не сообщил.

Пресс-служба Кадырова опубликовала ночью 3 февраля пресс-релиз о встрече главы Чечни с президентом Владимиром Путиным. В тексте документа говорится, что Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в республике, сокращении безработицы, росте демографии и успешной вакцинации. Однако фото Путина и Кадырова из документа было сделано в 2017 году (позднее его удалили).

Сайт Кремля ничего не сообщил о встрече Путина с Кадыровым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 февраля отметил, что у Путина нет в планах встречи с Кадыровым в ближайшее время. Однако 3 февраля Песков задним число подтвердил факт встречи. Ситуация разворачивается на фоне истории с семьей судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, у которого возник конфликт с Кадыровым.