Рубль назвали самой недооцененной валютой в мире: Он должен стоить на 70% дороже

Согласно «индексу бигмака», курс рубля на 70% меньше, чем должен быть. Это делает рубль самой недооцененной валютой в мире.

Об этом пишет журнал The Economist, который ежегодно рассчитывает «индекс бигмака». Один сэндвич «бигмака» в российском Макдоналдсе стоит 135 руб., а в США – 5,81 доллара (444 руб.). Чтобы уравнять стоимость «бигмаков», доллар должен стоить 23,24 руб. Текущая цена на нефть позволяет это сделать, но укрепление рубля, которое бы остановило рост цен, не в интересах правительства, занятого пополнение резервов за счет сверхдоходов от нефти.

Кроме этого авторы исследования подсчитали стоимость «бигмака» с учетом ВВП России. Если ВВП низкий, цены на бургеры должны быть ниже, чем в богатых странах с высоким ВВП. Согласно этой методике подсчета, рубль на 52,1% дешевле, чем должен быть. При этом после девальвации рубля российская валюта ежегодно оказывается самой недооцененной в рейтинге The Economist.

Также самыми недооцененными валютами в 2021 году The Economist назвал индийскую рупию (-56,2%), украинскую гривну (-58,1%), румынский лей (-58,6%), малайзийский ринггит (-58,9%) и турецкую лиру (-67,9%).

Переоцененной валютой оказался швейцарский франк (+20,2%) и норвежская крона (+10%).