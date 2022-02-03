Минздрав нашел два новых побочных эффекта у вакцины «Спутник V»

Минздрав внес в инструкцию вакцины от коронавируса «Спутник V» два новых побочных эффекта – фотофобию (светобоязнь) и остеоартрит (болезнь суставов).

Правки внесены в Государственном реестре лекарственных средств. Отмечается, что названные побочные эффекты проявляются «нечасто» – у каждого сотого или тысячного.

Помимо этого, как заметил «Фармацевтический вестник», Минздрав внес и другие правки в инструкцию. Теперь другие побочные эффекты оценены как «очень редкие». К таким эффектам относятся: тошнота и рвота, заложенность носа и першение в горле, головокружение и головная боль, увеличение лимфоузлов и обмороки.

Данные о побочных эффектах Минздрав получил в результате клинических наблюдений и фармаконадзора.

Кроме того, официально снижена эффективность «Спутника V» – теперь она составляет 70,5%, но только против дельта-штамма. Таким образом, эффективность упала на 20% от первоначально заявленной.