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Минздрав нашел два новых побочных эффекта у вакцины «Спутник V»

03.02.2022 09:58
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Минздрав нашел два новых побочных эффекта у вакцины «Спутник V»

Минздрав внес в инструкцию вакцины от коронавируса «Спутник V» два новых побочных эффекта – фотофобию (светобоязнь) и остеоартрит (болезнь суставов).

Правки внесены в Государственном реестре лекарственных средств. Отмечается, что названные побочные эффекты проявляются «нечасто» – у каждого сотого или тысячного.

Помимо этого, как заметил «Фармацевтический вестник», Минздрав внес и другие правки в инструкцию. Теперь другие побочные эффекты оценены как «очень редкие». К таким эффектам относятся: тошнота и рвота, заложенность носа и першение в горле, головокружение и головная боль, увеличение лимфоузлов и обмороки.

Данные о побочных эффектах Минздрав получил в результате клинических наблюдений и фармаконадзора.

Кроме того, официально снижена эффективность «Спутника V» – теперь она составляет 70,5%, но только против дельта-штамма. Таким образом, эффективность упала на 20% от первоначально заявленной.

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