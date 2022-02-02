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Байден приказал отправить в Европу несколько тысяч солдат

02.02.2022 19:36
Комментарии: 1
Байден приказал отправить в Европу несколько тысяч солдат

Президент США Джо Байден решил отправить в Европу дополнительный контингент войск. Несколько тысяч солдат перебросят на территорию европейских членов НАТО.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме, а также сообщает The Wall Street Journal. По словам источников, порядка 2 тыс. солдат отправятся в Польшу, а еще несколько тысяч – в юго-восточные страны Европы, в том числе в Румынию.

Пентагон должен сообщить новость 3 февраля с формулировкой, что «в ближайшие дни» в Европе будет развернут дополнительный контингент войск США. Байден уже подписал документ о развертывании. Он сделал это после встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом армии Марком Милли. Остин на прошлой неделе обсудил развертывание войск в Румынии, Германии и Польше с представителями этих стран.

«Они (военные) обучены и оснащены для различных миссий в нынешний период повышенного риска», – сказал источник в Минобороны США. По его словам, развертывание «предназначно для сдерживания угрозы» в отношении НАТО.

США уже привели в повышенную боеготовность 8,5 тыс. военнослужащих в Европе. Так США отвечают на концентрацию войск России на границе Украины, опасаясь их вторжения на украинскую территорию.

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20:24 0 0
Виктор Михайлович:

Не буди лихо, пока оно тихо. Разбудили:-(

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