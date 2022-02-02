В «Яндекс.Go» опровергли связь между ценой поездки на такси и дороговизной смартфона

Цена смартфона, с которого делается заказ, никак не влияет на стоимость поездки на такси.

Об этом заявили в «Яндекс.Go» после требования Федеральной антимонопольной службы объяснить, почему стоимость одних и тех же поездок с разных телефонов отличается.

«Модель смартфона, уровень заряда, количество антител у пользователя, его настроение и чувство юмора никакого отношения к ценообразованию не имеют», – цитирует Forbes сообщение агрегатора.

Стоимость поездок рассчитывается с помощью динамической модели: цена зависит от количества свободных машин, находящихся рядом, погоды, загруженности дорог и продолжительности поездки. Цена выставляется пользователю до получения услуги.

ФАС запросила у «Яндекс.Go», DiDi, Gett и «Ситимобил» объяснений после запроса зампредседателя Госдумы Бориса Чернышова. В свою очередь Чернышова инициировать депутатскую проверку цен на такси попросил председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов. По словам последнего, агрегаторы такси определяют модель смартфона у пользователя и выставляют в зависимости от нее цену.