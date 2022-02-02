Путин пообещал Орбану 2 млрд долларов в виде кредита

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил успешный визит в Россию – президент Владимир Путин пообещал выдать ему 2 млрд долларов кредита. Деньги пойдут на проект строительства железной дороги в обход Будапешта.

«Премьер-министр вопрос такой поставил, я думаю, мы его решим. 2 млрд долларов – это возможный объем для такого рода проекта, и обход Будапешта можно будет сделать», – цитирует Путина ТАСС.

Переговоры между лидерами двух стран длились 5 часов. По их итогам Орбан обрушился с критикой на политику санкций США и ЕС. Венгрии они нанесли большой вред, заявил премьер. «Российская экономика в результате санкций, которым она была подвержена, очень хорошо выстояла. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что российская экономика намного более сильна, чем об этом принято думать на Западе», – сказал Орбан.

Также Орбан попросил Россию увеличить поставки газа на 1 млрд кубометров. Путин пообещал, что в начале апреля такое решение «будет принято хозяйствующими субъектами».

Но больше всего Орбану запомнился длинный стол, который на переговорах отделял его от Путина в связи с опасениями российского президента по поводу коронавируса. «Я никогда в жизни еще не сидел за таким длинным столом», – заявил Орбан.