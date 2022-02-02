ENGLISH
Меню
Главное Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
02 ФЕВ, 10:11 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07

02 ФЕВ, 10:11 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07
Поиск на КС
16+

Путин пообещал Орбану 2 млрд долларов в виде кредита

02.02.2022 09:24
Комментарии
Путин пообещал Орбану 2 млрд долларов в виде кредита

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил успешный визит в Россию – президент Владимир Путин пообещал выдать ему 2 млрд долларов кредита. Деньги пойдут на проект строительства железной дороги в обход Будапешта.

«Премьер-министр вопрос такой поставил, я думаю, мы его решим. 2 млрд долларов – это возможный объем для такого рода проекта, и обход Будапешта можно будет сделать», – цитирует Путина ТАСС.

Переговоры между лидерами двух стран длились 5 часов. По их итогам Орбан обрушился с критикой на политику санкций США и ЕС. Венгрии они нанесли большой вред, заявил премьер. «Российская экономика в результате санкций, которым она была подвержена, очень хорошо выстояла. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что российская экономика намного более сильна, чем об этом принято думать на Западе», – сказал Орбан.

Также Орбан попросил Россию увеличить поставки газа на 1 млрд кубометров. Путин пообещал, что в начале апреля такое решение «будет принято хозяйствующими субъектами».

Но больше всего Орбану запомнился длинный стол, который на переговорах отделял его от Путина в связи с опасениями российского президента по поводу коронавируса. «Я никогда в жизни еще не сидел за таким длинным столом», – заявил Орбан.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Россия оказалась на первом месте в мире по госпитализациям с «омикроном»
Россия оказалась на первом месте в мире по госпитализациям с «омикроном»
События и факты
«Нам что, воевать с НАТО?» Путин описал сценарий войны с НАТО за Крым
«Нам что, воевать с НАТО?» Путин описал сценарий войны с НАТО за Крым
Политика
Кремль нашел у россиян криптовалюты на 16,5 трлн рублей
Кремль нашел у россиян криптовалюты на 16,5 трлн рублей
Экономика
Комментарии 1
России запретят пользоваться средствами МВФ в случае вторжения на Украину
России запретят пользоваться средствами МВФ в случае вторжения на Украину
Экономика

Узнай, страна!

Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году
Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году
Узнай, страна!
До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры
До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Узнай, страна!
Комментарии 1


Новости дня

01 ФЕВ, 18:08 Голикова сорвала сроки выдачи QR-кодов по антителам Голикова сорвала сроки выдачи QR-кодов по антителам
Россия оказалась на первом месте в мире по госпитализациям с «омикроном»
Россия оказалась на первом месте в мире по госпитализациям с «омикроном»
01 ФЕВ, 17:51 Телефонные переговоры Путина и Джонсона перенесли на среду Телефонные переговоры Путина и Джонсона перенесли на среду
01 ФЕВ, 17:13 Ученые из Дании выяснили, что подвид «омикрона» BA.2 заразнее оригинального штамма Ученые из Дании выяснили, что подвид «омикрона» BA.2 заразнее оригинального штамма
01 ФЕВ, 16:52 Премьер Венгрии поблагодарил Путина за заключение контракта с «Газпромом» Премьер Венгрии поблагодарил Путина за заключение контракта с «Газпромом»
01 ФЕВ, 15:32 «Вера в мирное разрешение конфликта России и Запада»: Мировые цены на пшеницу начали падать «Вера в мирное разрешение конфликта России и Запада»: Мировые цены на пшеницу начали падать
01 ФЕВ, 15:17 Burger King попросил власти отменить эмбарго на ввоз качественного сыра Burger King попросил власти отменить эмбарго на ввоз качественного сыра
«Нам что, воевать с НАТО?» Путин описал сценарий войны с НАТО за Крым
«Нам что, воевать с НАТО?» Путин описал сценарий войны с НАТО за Крым
01 ФЕВ, 14:58 Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Джонсона Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Джонсона

Узнай, страна!

01 ФЕВ, 19:16 Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году
В Минтруде РФ рекомендовали работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников
В Минтруде РФ рекомендовали работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников
01 ФЕВ, 15:24 До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры
01 ФЕВ, 14:34 Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области
31 ЯНВ, 23:31 Правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на финансирование авиации Правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на финансирование авиации
31 ЯНВ, 20:17 Более 9 млрд рублей выделит Правительство регионам на строительство спортивных объектов Более 9 млрд рублей выделит Правительство регионам на строительство спортивных объектов
28 ЯНВ, 15:28 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты
Кремль нашел у россиян криптовалюты на 16,5 трлн рублей
Кремль нашел у россиян криптовалюты на 16,5 трлн рублей
27 ЯНВ, 22:05 Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве
27 ЯНВ, 20:53 Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году
26 ЯНВ, 23:45 Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов
26 ЯНВ, 22:15 На Ставрополье возрождают марочное виноделие На Ставрополье возрождают марочное виноделие
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter