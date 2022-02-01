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Burger King попросил власти отменить эмбарго на ввоз качественного сыра

01.02.2022 15:17
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Burger King попросил власти отменить эмбарго на ввоз качественного сыра

Компания Burger King попросила Минпромторг отменить запрет на ввоз в Россию качественного сыра. В России не хватает продукции, отметили в сети ресторанов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Burger King. По словам компании, спрос на ее продукцию с сыром последнее время растет. Однако поставщики не всегда могут поставить столько сыра, сколько требуется компании. Поэтому сеть ресторанов просит отменить антисанкции, который президент Владимир Путин ввел в ответ на санкции за военный конфликт в Донбассе.

Компания Burger King принадлежит оффшору на Кипре, а он – ООО «Шушары Лэнд». Владельцами последней выступают ВТБ, Xomeric Holdings Ltd, которая может быть связана с Украиной, а также Gladerom Investment Ltd и Burger King Europe GmbH.

В 2020 году, по данным «Коммерсант», сеть больше всего пострадала от пандемии. Против нее было подано более ста исков из-за долгов по аренде помещений.

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