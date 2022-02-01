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Россия дала письменный ответ США по гарантиям безопасности

01.02.2022 09:24
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Россия дала письменный ответ США по гарантиям безопасности

Меньше недели понадобилось России, чтобы ответить США на их предложения по гарантиям безопасности. В Вашингтоне, который готовил ответ Москве более месяца, уже получили российский документ и будут его изучать.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Получение ответов также подтвердили в Госдепе США, отмечает CNN. Подробности письма из Москвы в Вашингтоне не раскрывают, так как относят его к дипломатической переписке.

«Мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ. Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину», – отметил представитель Госдепа в комментарии для CNN.

До этого на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины постпред США обвинила Россию в «крупнейшей мобилизации военных в Европе за десятилетия». Россия угрожала развязать войну, если ее требования по безопасности не будут выполнены. Постпред России отверг эти обвинения и назвал виновными в эскалации США.

В декабре МИД России потребовал отвести НАТО на границы 1997 года и отказаться от принятия в альянс Украины и Грузии. В конце января США и НАТО дали письменный ответ, в котором отказались выполнить два главных требования.

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