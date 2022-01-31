Visa и Mastercard обвинили ЦБ в «выдавливании» из России

Международные платежные системы Visa и Mastercard предупредили в своих отчетах о рисках потерять долю на российском рынке. Они обвиняют Центробанк в протекционизме и продвижении Национальной системы платежных карт.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчеты компаний за четвертый квартал 2021 года. «В России законодательство фактически запрещает нам обрабатывать внутренние трансакции», – жалуется Visa. Она указывает, что единственная организация, которой разрешено осуществлять обработку трансакций внутри России – это подконтрольная Центробанку Национальная система платежных карт.

По мнению Visa и Mastercard, развитие системы быстрых платежей и расширение национальной платежной системы в России угрожает им. За счет этих факторов ЦБ может снизить доходы компаний и «выдавить нас из страны».

«С учетом текущей международной ситуации эти риски могут реализоваться не на среднесрочном горизонте, а уже в текущем году», – говорит глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Центробанк рассчитывает, что к 2024 году платежная система «Мир» будет занимать по объему операций 30% российского рынка. По системе быстрых платежей объем операций вырос с 30 млн платежей на 200 млрд руб. в декабре 2020 года до 130 млн платежей на 800 млрд руб. в декабре 2021-го.

В этой связи доля Visa и Mastercard в России может сократиться до 20-30%. На текущий момент их доля составляет 65%.