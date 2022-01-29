Токаев: Миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подытожил историю с протестами в январе, назвав их «спланированной акцией, задуманной и исполненной профессионалами». По его словам, миротворцы ОДКБ стабилизировали ситуацию, не произведя ни одного выстрела.

О событиях января 2021 года в Казахстане президент страны Токаев рассказал государственному телеканалу «Хабар 24». По его словам, протесты использовали «бандиты». Они «находились под воздействием наркотиков, у них отсутствовало чувство боли». Также они использовали женщин, чтобы захватывать административные здания.

«Дезинформационная компания со стороны бандитских группировок были очень хорошо подготовлены, так называемые фейки лились рекой», – подчеркнул Токаев. При этом руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность и открывать огонь по протестующим, поэтому Токаев решил взять ответственность на себя. В свою очередь, аэропорт в Алматы был захвачен боевиками, которые прилетели под видом гастарбайтеров.

«Никаких разговоров с Путиным о том, что мы, дескать, рассчитаемся, не было, никаких условий со стороны Кремля тоже не было», – рассказал Токаев о решении привлечь миротворцев ОДКБ. Россию президент Казахстана назвал «союзным государством».

В то же время Токаев отверг версию, что шел передел власти в республике. «Никакого торга между нами (Токаевым и Назарбаевым) и разговора о привилегиях не было. Был разговор о статусе главы Совбеза. Я поставил вопрос, что сейчас обращусь к нации и скажу, что являюсь главой Совбеза», – подчеркнул Токаев.

Во главе Казахстана Токаев планирует быть два срока. Менять конституцию страны, чтобы задержаться дольше, он не планирует.