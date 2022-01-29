«Почему вы искажаете информацию?» Между Зеленским и Байденом произошел раскол

Между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским возникли серьезные разногласия. Зеленский обвиняет Белый дом в том, что он раздувает панику, а Байден раздражен тем, что Зеленский преуменьшает угрозу вторжения России.

О разногласиях между Зеленским и Байденом пишут CNN и Politico. По словам источников изданий, Зеленский начал опасаться, что США целенаправленно раздувают угрозу вторжения России ради заключения более выгодной сделки с Кремлем. В том числе Зеленский подозревает, что США готовы предоставить России больший контроль над Донбассом.

Также у Зеленского есть претензия к США и их партнерам из-за бегства дипломатов из Украины. Это напугало украинских граждан и обвалило гривну. Напряженность между Зеленским и Байденом растет, поскольку Зеленский недоволен публикацией данных американской разведки и их интерпретацией. Президент Украины считает реакцию США «чрезмерной» и вредящей стране. Вместе с тем Зеленский пеняет Байдену на то, что США отказываются ввести превентивные санкции против России.

Такое поведение Зеленского раздражает Байдена и его советников. «Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США – это один из редких ваших настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?» – сетует американский чиновник.

Зеленский признает, что вероятность атаки есть, но она была такой же в 2021 году и ранее. По поводу отъезда западных дипломатов Зеленский говорил, что это – «капитаны дипломатии». «Мы знаем, что капитаны в последнюю очередь покидают корабль. Я считаю, что у нас не «Титаник», Украина идет вперед», – заявил Зеленский.