«Несут такую пургу»: Медведев раскритиковал противников вакцинации

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает «чушью» и «пургой» заявления противников вакцинации. Он предупредил об ответственности антиваксеров, которые будут делиться своим мнением в соцсетях.

«Я уж не знаю, что это за медики, но, видимо, медики все-таки, некоторые со степенями, и несут такую пургу, что становится грустно. Даже удивляешься, как может человек с медицинским образованием нести такую чушь», – заявил в интервью РИА Новости Медведев.

При этом Медведев напомнил, что каждый имеет право на мнение, но «если ты это высказываешь публично, например даже в тех же социальных сетях, то здесь уже нужно думать о последствиях». Медведев предупредил об ответственности тех, кто распространяет заведомо ложную информацию, чтобы «сеять панику».

«Такая ответственность установлена, и, насколько я знаю, она даже в некоторых случаях применялась. Все остальное, что относится к категории "мнения", – ну мнения и мнения, но все равно нужно, что называется, фильтровать то, что говоришь», – сказал Медведев.