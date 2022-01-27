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«Буду зачищать *****!» Мэр Липецка матом отчитала коммунальщиков за плохую уборку снега

27.01.2022 17:25
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«Буду зачищать *****!» Мэр Липецка матом отчитала коммунальщиков за плохую уборку снега

Мэр Липецка Евгения Уваркина матом отчитала местных коммунальщиков за плохую уборку снега в городе. Запись закрытого совещания опубликовали «кто-то из директоров управляющих компаний», сказали в пресс-службе мэрии.

«Даже не подходите ко мне и не стоните по поводу того, что у вас плохо! До тех пор, пока будет продолжаться это ****** я не буду ни с вами [вместе], ни по отдельности разговаривать. Займитесь делом! Тех, кто не гребет, а как кое-что плавает, я буду зачищать *****! Все до 11 часов дадите мне **** график работы ваших людей! И понесете за него ответственность», – говорит на записи Евгения Уваркина (цитата по URA.RU).

В пресс-службе мэрии подтвердили подлинность записи и сделали предположение, кто может стоять за ее публикацией. «Запись, скорее всего, слил кто-то из директоров управляющих компаний. Поступил не совсем порядочно, так как совещание было закрытым. Мер выявления применять не планируем. Главное – эффект, пусть сегодня и не во всех дворах навели порядок. Ситуация уже изменилась», – отметили в пресс-службе.

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