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Назарбаева предложили лишить привилегий статуса Елбасы

27.01.2022 12:42
Комментарии: 2
Назарбаева предложили лишить привилегий статуса Елбасы

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев окончательно покидает политику – Сенат республики предложил лишить привилегий его статус Елбасы.

Этот вопрос обсуждался на заседании верхней палаты парламента Казахстана сегодня. До этого Сенат отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Официально решение вступит в силу после утверждения поправок президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Изменить статус Назарбаева предложил мажилис, нижняя палата парламента Казахстана, еще 19 января. Назарбаев бессменно правил Казахстаном с 1990 года. В 2019 году он якобы ушел из политики, но сохранил за собой ключевые посты в Совбезе и правящей партии «Нур Отан». Он присвоил себе статус Елбасы – «лидер нации». Также с 2010 года с ним необходимо было согласовывать все направления государственной политики. Во время протестов в начале этого года к Назарбаеву были обращены призывы народа «Шал, кет!» («Старик, уходит!»).

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15:35 0 0
Виктор Михайлович:

Они показывают другим пример: так не делайте, все это "вилами по воде писано".

15:31 0 0
Виктор Михайлович:

В Казахстане ничего не происходит, все слушали заявление Назарбаева. Это всё в порядке вещей: сначала присваиваем статус, потом отменяем. Просто так, от скуки :-) Других проблем, у ребят, нет.

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