Назарбаева предложили лишить привилегий статуса Елбасы

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев окончательно покидает политику – Сенат республики предложил лишить привилегий его статус Елбасы.

Этот вопрос обсуждался на заседании верхней палаты парламента Казахстана сегодня. До этого Сенат отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Официально решение вступит в силу после утверждения поправок президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Изменить статус Назарбаева предложил мажилис, нижняя палата парламента Казахстана, еще 19 января. Назарбаев бессменно правил Казахстаном с 1990 года. В 2019 году он якобы ушел из политики, но сохранил за собой ключевые посты в Совбезе и правящей партии «Нур Отан». Он присвоил себе статус Елбасы – «лидер нации». Также с 2010 года с ним необходимо было согласовывать все направления государственной политики. Во время протестов в начале этого года к Назарбаеву были обращены призывы народа «Шал, кет!» («Старик, уходит!»).