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Россияне массово отказываются от ипотеки из-за роста ставок

26.01.2022 14:47
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Россияне массово отказываются от ипотеки из-за роста ставок

Ипотечный бум в России завершился с повышением процентных ставок по ипотеке. Половина россиян решила отказаться от покупки жилья в ипотеку в 2022 году.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос Online-Ipoteka. Согласно исследованию, 47% россиян отложили планы по ипотеке из-за роста процентных ставок по кредитам. Еще 29% не устроили цены на недвижимость. Около 15% не смогли найти подходящее жилье, а 9% – отложили покупку по причине пандемии.

Если правительство запустит новую выгодную госпрограмму, 38% россиян рассмотрят возможность покупки жилья в ипотеку, 21% ждут выгодных акций от банков, 22% рассчитывают увеличить доход для приобретения недвижимости, а 18% надеются, что цены на квартиры пойдут вниз.

На первоначальный взнос не хватает 31% россиян, 28% отказываются брать ипотеку по высоким процентам, 27% жалуются на стоимость жилье, а 14% называют экономическую ситуацию для взятия ипотеки нестабильной.

В 2021 году россияне получили 1,8 млн ипотечных кредитов на 5,4 трлн руб., сообщает ДОМ.РФ. В количественном выражении число выданных кредитов увеличилось всего на 4%, а в денежном выражении – на 23%.

На текущий момент ставки по ипотеке составляют в среднем более 10%. Средний размер кредита – 3,28 млн руб. Это на 25% больше, чем год назад.

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