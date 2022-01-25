«Цифра эта совершенно не космическая»: Кадыров уточнил, сколько Чечня получает денег из бюджета

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил уточнить сумму, которую республика получает из федерального бюджета. По его словам, она составляет 375 млрд руб.

«Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России», – подчеркнул Кадыров в своем Telegram-канале. В точную сумму включены дотации из федерального бюджета (102,7 млрд руб.), расходы Пенсионного фонда России (105,6 млрд руб.), Фонда социального страхования (7,2 млрд руб.), территориального ФОМС (19,9 млрд руб.) и расходы бюджета самой республики.

Кадыров отметил, что его слова вызвали большое количество реакций. «Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным», – объяснил Кадыров.