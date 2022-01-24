«Пора переходить к наступательным действиям»: Зеленский созвал совет нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский созвал совет национальной безопасности на заседание, чтобы осбудить внешние угрозы. Совет соберется после слов Зеленского о том, что пора переходить к наступательным действиям.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО. Заседание пройдет 24 января, в понедельник. На нем будут рассмотрены меры по обеспечению нацбезопасности Украины от внешних и внутренних угроз. Также Зеленский обсудит состояние дел в энергетике и экономике и противодействие коронавиурсу.

«Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов», – заявил Зеленский перед объявлением о намерении провести заседание. По его словам, Украина научилась «достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям».

Вместе с тем 23 января Госдеп США выпустил распоряжение об эвакуации членов семей димпломатов из-за угрозы вторжения России. «Военные действия со стороны России могут начаться в любое время», – заявили в посольстве в Киеве.