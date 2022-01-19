«Политические монополии "семьи" должны быть упразднены»: Назарбаева лишили пожизненного председательства в парламенте

В Казахстане намерены упразднить все политические и экономические монополии семьи Нурсултана Назарбаева. Нижняя палата парламента Казахстана одобрила поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Ассамблее народа страны и Совбезе.

Об этом сообщил депутат Канат Нуров. «Первый президент не должен возвращаться в политику, все официальные и неформальные политические монополии его «семьи» в широком смысле должны быть упразднены в экономике», – подчеркнул Нуров.

По его словам, нижняя палата парламента Казахстана лишила пожизненного председательства Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете Безопасности. «В сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы о «Первом президенте РК – Ел Басы», « Об Ассамблее Народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК» в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит Президенту РК – по должности, а не по личности», – подчеркнул депутат.

18 января Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к нации по поводу январских протестов. Он отметил, что передал всю полноту власти действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву и ушел на пенсию в 2019 году.