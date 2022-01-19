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«Политические монополии "семьи" должны быть упразднены»: Назарбаева лишили пожизненного председательства в парламенте

19.01.2022 13:10
Комментарии: 2
«Политические монополии "семьи" должны быть упразднены»: Назарбаева лишили пожизненного председательства в парламенте

В Казахстане намерены упразднить все политические и экономические монополии семьи Нурсултана Назарбаева. Нижняя палата парламента Казахстана одобрила поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Ассамблее народа страны и Совбезе.

Об этом сообщил депутат Канат Нуров. «Первый президент не должен возвращаться в политику, все официальные и неформальные политические монополии его «семьи» в широком смысле должны быть упразднены в экономике», – подчеркнул Нуров.

По его словам, нижняя палата парламента Казахстана лишила пожизненного председательства Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете Безопасности. «В сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы о «Первом президенте РК – Ел Басы», « Об Ассамблее Народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК» в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит Президенту РК – по должности, а не по личности», – подчеркнул депутат.

18 января Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к нации по поводу январских протестов. Он отметил, что передал всю полноту власти действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву и ушел на пенсию в 2019 году.

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17:58, 19.01 0 0
валерий николаевич кузнецов:

Почему чтобы постичь истину надо наступить на грабли? У нас в России рулят те, которые пользуясь властью наживаются, имеют двойное гражданство, это как, на всякий случай? Позавели недвижимость за бугром, их дети, золотая молодёжь, это что, патриоты России? вот бы попробовал конгресмен в США иметь российское гражданство, его карьера сразу была бы перечеркнута, а у нас это престижно узаконено, да еще иммунитет придумали,но если ты живёшь по конституции и соблюдаешь российские законы, зачем тебе иммунитет? Всё провели под себя, Что наш президент не видит всего этого? Пусть тогда создаст свою группу, которая подчинялась только ему и имела доступ везде, вот тогда президент знал бы всю правду о своем народе, но он наверно этого просто не хочет или ему это не интересно. Банки не принадлежат государству, собираем копейки чтобы вылечить ребенка за границей, одна оптимизация чего стоила нашему государству и народу. Хоть кто то был наказан? Да они все там при местах, только по кругу ходят. это полная вакханалия. Главное заткнуть рот тому кто говорит справедливые и правильные вещи, простой пример Н.Н. Платошкин, да таких примеров много.Что у нас в стране нет грамотных экономистов? Возьмем к примеру академика Глазьева бывшего советника президента по экономическим вопросам, который предлагал как можно выйти из кризиса, возьмем Делягина, тоже очень грамотный специалист, он сейчас в думу прошел, да много умных и грамотный людей, но востребованы люди с другим интеллектом, а так не хочется казахстанского сценария.

13:22, 19.01 0 0
Виктор Михайлович:

Никаких разногласий между элитами нет, это так, рабочие моменты.

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