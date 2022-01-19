«Прислушался к специалистам»: Путин отказался от крещенских купаний

Президент Владимир Путин в 2022 году не будет окунаться в прорубь на Крещение. По словам его пресс-секретаря, он «прислушался к специалистам», которые говорят об ухудшении эпидемиологических условий.

«Президент предпочел не купаться на Крещение, прислушался к специалистам. Кто купается – кто нет, личное дело каждого», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (цитата по URA.RU).

Накануне Песков говорил о том, что Путин еще не решил, будет ли он окунаться в прорубь или нет. Но если и будет, то точно не в Москве, где «сложно найти прорубь».

В предыдущие годы Путин окунался в прорубь на Крещение.