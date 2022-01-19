«Почему я не вступила в должность?»: Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде

В МИД России сообщили, что у Натальи Поклонской, назначенной послом в Кабо-Верде, изменились «личные обстоятельства» и она не сможет стать дипломатическим посланником в эту страну.

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства», – заявила сама Поклонская (цитата по ТАСС). «Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», – добавила бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма.

Президент Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде четыре месяца назад. Президентский указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поклонская, готовясь к должности, прошла стажировку в МИД и курсы в Дипакадемии, а также изучила все сведения о Кабо-Верде.

Также Поклонская рассказала, что в последнее время в МИД поступали сообщения о готовящемся на нее покушении. «Ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму по моему местонахождению, по моей фамилии. Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», – сказал Поклонская.