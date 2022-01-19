«Большая четверка» решила поднять цены на сотовую связь в России

МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 поднимут цены на сотовую связь в России с февраля. Стоимость архивных тарифов повысится в среднем на 10-12%. Компании объясняют это ростом стоимости содержания и строительства сетей.

Об этом пишет «Коммерсант». В «Вымпелкоме» пообещали заранее предупредить абонентов о повышении цен и дать возможность «выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана». МТС также обещает выбор – остаться на действующем тарифе или перейти на другой.

Операторы повысят цены на 10-12%, прогнозирует гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. «На это повлияют рост инфляции, увеличение объема мобильного трафика, в том числе за счет просмотра видео, а также стоимость электроэнергии и регуляторные требования», – объяснил аналитик.

В МТС прямо отмечают, что повысят цены из-за инфляции и закона Яровой, который требует «дополнительных расходов».

В 2021 году в России отмечался рост абонентской базы – до 259 млн активных сим-карт. Это создает благоприятные условия для повышения цен, считают в Райффайзенбанке.