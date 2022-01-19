В России на треть выросло число преступлений, связанных с взятками

В России резко выросло число преступлений, связанных со взяточничеством. В 2021 году Министерство внутренних дел зарегистрировало 18,5 тыс. таких преступлений, что на 27,8% больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в отчете МВД, который опубликован на официальном сайте ведомства. Общее количество преступлений коррупционной направленности увеличилось на 13,8%, до 35 тыс. На 40,7% выросло число посредничеств во взятке (более 2 тыс. случаев).

При этом общее количество преступлений в 2021 году снизилось на 1,9%. В частности, сократилось число убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж и грабежей. Больше всего в России совершали краж (36% от всех преступлений) и мошенничества (16,9%).

Преступлений террористической направленности было зафиксировано на 8,8% меньше (2136 фактов), а преступлений, связанных с экстремизмом – на 26,9% больше (1057 случаев).