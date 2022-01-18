Находку кошелька на улице приравняли к краже в России

Люблинский районный суд Москвы приравнял к краже находку кошелька на улице. Рассматривая дело москвички, нашедшей кошелек, суд обязал ее выплатить 25 тыс. руб. в доход государства в виде штрафа и возместить потерпевшей 40 тыс. руб.

Жительница Москвы нашла на улице кошелек с деньгами и документами и, потратив средства, хранила у себя кошелек. Он был обнаружен полицией, которая заподозрила ее в краже. Женщину осудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначили штраф 25 тыс. руб., а также обязали заплатить потерпевшей 40 тыс. руб. в качестве возмещения материального вреда.

«А. признана виновной в краже, т. е. тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований ст. 227 ГК РФ А. не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган», – говорится в решении кассационного суда, который оставил жалобу осужденной без удовлетворения (цитата по URA.RU).