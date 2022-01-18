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«Никакого конфликта в элите Казахстана нет»: Назарбаев выпустил обращение к народу страны

18.01.2022 14:17
Комментарии: 5
«Никакого конфликта в элите Казахстана нет»: Назарбаев выпустил обращение к народу страны

Первый президент Казахстана впервые после начала массовых протестов и их подавления в начале этого года предстал перед публикой в видеообращении к народу. По его словам, никакого конфликта или противостояния в элите страны нет.

«Никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет, слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», – заявил Елбасы в обращении.

«В связи с публикациями в СМИ сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. С тех пор являюсь пенсионером, в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», – пояснил Назарбаев.

Также, по его словам, Токаев обладает всей полнотой власти и стал председателем Совета безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан». Произошедшая трагедия стала для всех уроком. Теперь важно выяснить, кто организовал погромы и убийства, на это даст ответ следствие, подчеркнул Назарабаев. «Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь, как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения», – отметил он.

«Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее», – сказал Елбасы.

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11:19, 19.01 0 0
Доброжелатель:

Как противно читать и слушать всю эту бредятину, Токаев по снимал с должностей всех его зятей и приближенных к Назарбаеву лиц, перераспределил природные ресурсы между уже своими приближенными, заставляет поделится не законно полученной прибылью его родственниками и дружками с народом, а он заявляет что ни какого конфликта в элите Казахстана нету. Брехун да и только, да и рученки шаловливые, когда нес всю эту пургу по немногу дрожали.

19:53, 18.01 0 0
Газета правда:

Искусственный интеллект может и не такое видео сделать, в РФ вон на Новый Год цифровой Резидент поздравил всех с праздником и никто не догадался, для запудривания мозгов только вбросили, что он был в бронежилете, а то что царь ненастоящий прокатило.

18:12, 18.01 0 0
Алга:

Интересно, где его носило все это время? Почему не выступил перед народом? Чисто конспирологически можно предположить, что чувак здрыснул в Китай пересидеть заваруху, пригласил китайских товарищей быть посредниками между ним и Токаевым, и заодно кышнуть росийских захватчиков с территории Казахстана. Что те прекрасно и осуществили. Негоже вассалам Великокитая устраивать между собой чвары.

14:54, 18.01 1 0
Хулио:

Оправдания для пенсионеров. Всё есть: и движуха и борьба и делёж.

14:53, 18.01 2 0
Хулио:

"независимость нужно беречь..." - независимость власти от народа.

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