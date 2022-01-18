«Никакого конфликта в элите Казахстана нет»: Назарбаев выпустил обращение к народу страны

Первый президент Казахстана впервые после начала массовых протестов и их подавления в начале этого года предстал перед публикой в видеообращении к народу. По его словам, никакого конфликта или противостояния в элите страны нет.

«Никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет, слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», – заявил Елбасы в обращении.

«В связи с публикациями в СМИ сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. С тех пор являюсь пенсионером, в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», – пояснил Назарбаев.

Также, по его словам, Токаев обладает всей полнотой власти и стал председателем Совета безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан». Произошедшая трагедия стала для всех уроком. Теперь важно выяснить, кто организовал погромы и убийства, на это даст ответ следствие, подчеркнул Назарабаев. «Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь, как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения», – отметил он.

«Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее», – сказал Елбасы.