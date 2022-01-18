Россиянам, не сдавшим биометрию, ограничат доступ к Госуслугам
Российские власти придумали, как заставить граждан сдавать биометрию – отпечатки пальцев, образцы лица и голоса. Для этого доступ к некоторым онлайн-госуслугам будет ограничен для не сдавших биометрические данные.
Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт стоимостью 1,2 млрд руб. на интеграцию портала Госуслуг с государственной биометрической системой, пишет «Коммерсант» со ссылкой на портал госзакупок. В техническом задании говорится, что заходить на Госуслуги можно будет с помощью биометрических данных, сдать которые граждане смогут через мобильное приложение.
Контракт должен быть выполнен к 5 декабря 2022 года. После этого правительство собирается ограничить доступ к части онлайн-госуслуг для тех, кто не сдал биометрию, рассказал источник. При этом власти настаивают, что привязка биометрии сделает более безопасными операции на Госулсугах.
Минцифры собирается к 2024 году собрать около 70 млн биометрических слепков россиян. Однако пока в единой биометрической системе их всего 180 тыс.
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Вы там че, ухи объелись? Вы доиграетесь с народом, вместе со своим долбаным гарантом
авторам проекта пора ревакцинироваться.
Гондурас ИХ родина
Страх - двигатель странных решений.
Все глупости от бесконтрольного страха. Чего они боятся?
Пусть закрывают доступ к Госуслугам, не вопрос. Госуслуги были придуманы для удобства их самих, а не людей. Вот к примеру, пользовался лишь ими когда заказывал загран и на прививку к врачу. Загран дойти до ментов 5 минут заказать, и поликлиника 10 минут медленным шагом. Так что пусть закрывают свои Госуслуги
Гражданам это надо?