Знакомый Путина заявил, что может войти в список миллиардеров Forbes

Предприниматель Илья Трабер из Санкт-Петербурга заявил, что с его состоянием он может войти в список миллиардеров Forbes. Однако подчеркнул, что ему «даже в голову такое не приходит».

Об этом Трабер заявил в интервью «Фонтанке». На вопрос, может ли он претендовать на вхождение в топ-40 российских миллиардеров, Трабер заявил: «Ближе, мне кажется». На уточняющий вопрос, почему его никогда не было в списке, Трабер ответил, что ему «даже в голову такое не приходит».

Предприниматель владеет портовым бизнесом в Ленинградской области и энергетической компанией «Лоэск». «Новая газета» писала, что на посту вице-мэра Санкт-Петербурга Владимир Путин оказал бизнесу Трабера серьезную поддержку. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтверждал знакомство президента с бизнесменом. Однако Песков подчеркивал, что их отношения – рабочие.