ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
29 ИЮЛ, 14:49 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

29 ИЮЛ, 14:49 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

Россия перебросит боевую авиацию на границу с Афганистаном

29.07.2021 14:27
Комментарии
Россия перебросит боевую авиацию на границу с Афганистаном

Россия собирается перебросить на границу с Афганистаном, который оказался во власти запрещенного в РФ террористического движения «Талибан», штурмовые самолеты Су-25 с базы в Кыргызстане.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Штурмовые самолеты примут участие в учениях России, Таджикистана и Узбекистана 5-10 августа. Авиация понадобилась для усиления российской группировки, включающей более тысячи военных. Группировка должна отработать маневры по «уничтожению условного противника», который будет пересекать границу Таджикистана со стороны Афганистана.

Су-25 будут искать заминированные базы и нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням. Также они отработают поддержку мотострелковых и танковых подразделений в горно-пустынной местности.

Между тем президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал мобилизовать 20 тыс. резервистов для усиления охраны границы с Афганистаном. Талибы контролируют уже более 85% территории Афганистана.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Спекулянтов» хотят обвинить в росте цен на бензин. ФАС начала проверки топливных трейдеров

«Спекулянтов» хотят обвинить в росте цен на бензин. ФАС начала проверки топливных трейдеров
Экономика 3

Без суда и проверки: Налоговая хочет превентивно арестовывать имущество должников

Без суда и проверки: Налоговая хочет превентивно арестовывать имущество должников
Экономика 1

Росстат: Пенсии в России сократились из-за роста цен

Росстат: Пенсии в России сократились из-за роста цен
Экономика

«Бедные» россияне жалуются на рост цен в 30%. Росстат заявляет, что цены больше не растут

«Бедные» россияне жалуются на рост цен в 30%. Росстат заявляет, что цены больше не растут
Экономика 2

Узнай, страна!

Юбилейный XV авиасалон МАКС-2021 подводит итоги

Юбилейный XV авиасалон МАКС-2021 подводит итоги

В Краснодарском крае аграрии завершили уборку рекордным урожаем зерна

В Краснодарском крае аграрии завершили уборку рекордным урожаем зерна

Новости дня

14:41 От умершего 28 лет назад жителя Екатеринбурга требуют 700 тысяч рублей долга за ЖКХ От умершего 28 лет назад жителя Екатеринбурга требуют 700 тысяч рублей долга за ЖКХ
«Спекулянтов» хотят обвинить в росте цен на бензин. ФАС начала проверки топливных трейдеров
«Спекулянтов» хотят обвинить в росте цен на бензин. ФАС начала проверки топливных трейдеров
14:14 На Украине заявили, что страна упустила шанс «шантажировать весь мир» На Украине заявили, что страна упустила шанс «шантажировать весь мир»
13:33 Миронов пообещал помочь принуждаемым к вакцинации от COVID-19 россиянам Миронов пообещал помочь принуждаемым к вакцинации от COVID-19 россиянам
11:59 Американские сенаторы выдвинули ультиматум из-за газопровода «Северный поток-2» Американские сенаторы выдвинули ультиматум из-за газопровода «Северный поток-2»
11:18 Байден провел переговоры с Тихановской Байден провел переговоры с Тихановской
10:50 Попова: Локдаун оказался «не самым эффективным» средством против пандемии Попова: Локдаун оказался «не самым эффективным» средством против пандемии
Без суда и проверки: Налоговая хочет превентивно арестовывать имущество должников
Без суда и проверки: Налоговая хочет превентивно арестовывать имущество должников
10:01 Мобильная связь может ухудшиться из-за «суверенного интернета» Мобильная связь может ухудшиться из-за «суверенного интернета»

Узнай, страна!

28 ИЮЛ, 21:45 Юбилейный XV авиасалон МАКС-2021 подводит итоги Юбилейный XV авиасалон МАКС-2021 подводит итоги
Росстат: Пенсии в России сократились из-за роста цен
Росстат: Пенсии в России сократились из-за роста цен
28 ИЮЛ, 19:30 В Краснодарском крае аграрии завершили уборку рекордным урожаем зерна В Краснодарском крае аграрии завершили уборку рекордным урожаем зерна
28 ИЮЛ, 18:30 В Санкт-Петербурге создали сверхчувствительный телевизионный прибор нового поколения В Санкт-Петербурге создали сверхчувствительный телевизионный прибор нового поколения
28 ИЮЛ, 14:08 В Омской области завершили строительство первого в России производства игольчатого кокса В Омской области завершили строительство первого в России производства игольчатого кокса
27 ИЮЛ, 23:19 Авиация, сила, мужество, красота, хоккей! На МАКС прошел первый хоккейный матч Авиация, сила, мужество, красота, хоккей! На МАКС прошел первый хоккейный матч
27 ИЮЛ, 22:50 В Липецкой области стартовало строительство новой линии завода по производству бортовой проволоки В Липецкой области стартовало строительство новой линии завода по производству бортовой проволоки
«Бедные» россияне жалуются на рост цен в 30%. Росстат заявляет, что цены больше не растут
«Бедные» россияне жалуются на рост цен в 30%. Росстат заявляет, что цены больше не растут
27 ИЮЛ, 20:09 В Челябинской области открыли производственно-логистический комплекс на фабрике по переработке зерна В Челябинской области открыли производственно-логистический комплекс на фабрике по переработке зерна
27 ИЮЛ, 18:24 В Тамбовской области модернизировали перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» В Тамбовской области модернизировали перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба»
27 ИЮЛ, 13:34 Гордость России. ОДК создатель отечественных двигателей мирового уровня Гордость России. ОДК создатель отечественных двигателей мирового уровня
26 ИЮЛ, 23:47 В Московской области построят два мощных мусороперерабатывающих комплекса В Московской области построят два мощных мусороперерабатывающих комплекса
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter