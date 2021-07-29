Россия перебросит боевую авиацию на границу с Афганистаном

Россия собирается перебросить на границу с Афганистаном, который оказался во власти запрещенного в РФ террористического движения «Талибан», штурмовые самолеты Су-25 с базы в Кыргызстане.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Штурмовые самолеты примут участие в учениях России, Таджикистана и Узбекистана 5-10 августа. Авиация понадобилась для усиления российской группировки, включающей более тысячи военных. Группировка должна отработать маневры по «уничтожению условного противника», который будет пересекать границу Таджикистана со стороны Афганистана.

Су-25 будут искать заминированные базы и нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням. Также они отработают поддержку мотострелковых и танковых подразделений в горно-пустынной местности.

Между тем президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал мобилизовать 20 тыс. резервистов для усиления охраны границы с Афганистаном. Талибы контролируют уже более 85% территории Афганистана.