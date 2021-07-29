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Мобильная связь может ухудшиться из-за «суверенного интернета»

29.07.2021 10:01
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Мобильная связь может ухудшиться из-за «суверенного интернета»

Операторы мобильной связи предупреждают – новые требования Минцифры к оборудованию для «суверенного интернета» (оно позволяет блокировать трафик и отключать Россию от глобальной сети) может ухудшить качество услуг и работу сетей.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заключение МТС. Минцифры внесло поправки в правила установки технических средств противодействия угрозам. По новым правилам операторы должны повысить пропускную способность этих средств до уровня сети связи.

По словам собеседника из крупной компании, для установки этих средств и так пришлось менять конструкцию сетей и сознательно увеличивать риск аварий. Новые требования могут дополнительно ухудшить качество связи.

«Вымпелком», «Ростелеком», «МегаФон» и Tele2 пока не комментировали изменения. Официально «суверенный интернет» заявлен как защита рунета от внешних угроз. На сетях всех операторов власти обязали разместить специальное оборудование, чтобы Роскомнадзор мог блокировать сайты и ресурсы в интернете. Это уже происходит – замедляется работа Twitter и блокируются сайты политика Алексея Навального, который рассказывал о коррупции во власти. Власти заблокировали ресурсы за экстремизм.

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