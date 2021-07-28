ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
28 ИЮЛ, 20:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

28 ИЮЛ, 20:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

Китай признал власть талибов в Афганистане

28.07.2021 18:58
Комментарии
Китай признал власть талибов в Афганистане

Глава политического офиса «Талибана» (запрещенная в РФ организация) в Катаре совершил визит в Китай. Мулла Абдулла Гани Барадара встретился с главой МИД КНР Ван И.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает ТАСС. Встреча между Абдуллой Гани Барадара и Ван И прошла 28 июля. Глава МИД Китая заверил, что Пекин уважает суверенитет и территориальную целостность Афганистана и не собирается вмешиваться во внутренние дела страны.

Ван И выразил надежду, что талибы начнут мирный процесс в стране. «Поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана свидетельствует о провале американской стратегии в этой стране», – заявил Ван И. После этого он назвал «Талибан» военной и политической силой, которая «играет в Афганистане решающую роль». Также он выразил надежду, что талибы будут бороться с терроризмом.

Визит делегации «Талибана» в Китай продлится два дня. В делегацию входят девять человек.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Чиновники просят миллиарды на поиск новой нефти. Запасов у России осталось на 19 лет

Чиновники просят миллиарды на поиск новой нефти. Запасов у России осталось на 19 лет
Экономика

Три дня дали власти нефтяникам для снижения цен на бензин. Угрожают запретить экспорт на Запад

Три дня дали власти нефтяникам для снижения цен на бензин. Угрожают запретить экспорт на Запад
Экономика 1

Если не Меркель, то кто? Кремль увидел в кандидате на замену «угрозу интересам России»

Если не Меркель, то кто? Кремль увидел в кандидате на замену «угрозу интересам России»
Политика 2

Крупнейшие производители сигарет предупредили – табачная промышленность России может остановиться

Крупнейшие производители сигарет предупредили – табачная промышленность России может остановиться
Экономика 2

Узнай, страна!

В Краснодарском крае аграрии завершили уборку рекордным урожаем зерна

В Краснодарском крае аграрии завершили уборку рекордным урожаем зерна

В Санкт-Петербурге создали сверхчувствительный телевизионный прибор нового поколения

В Санкт-Петербурге создали сверхчувствительный телевизионный прибор нового поколения

Новости дня

20:10 СМИ: украинские ветряные мельницы могут заменить российский газ СМИ: украинские ветряные мельницы могут заменить российский газ
Чиновники просят миллиарды на поиск новой нефти. Запасов у России осталось на 19 лет
Чиновники просят миллиарды на поиск новой нефти. Запасов у России осталось на 19 лет
18:19 «Лаборатория Касперского» показала на МАКС-2021 систему, способную распознавать людей с беспилотника «Лаборатория Касперского» показала на МАКС-2021 систему, способную распознавать людей с беспилотника
17:12 Исследование: Выпускники стали чаще поступать в техникумы вместо вузов из-за отсутствия денег Исследование: Выпускники стали чаще поступать в техникумы вместо вузов из-за отсутствия денег
15:45 Nord Stream 2 AG: «Академик Черский» полностью завершил работы по строительству СП-2 Nord Stream 2 AG: «Академик Черский» полностью завершил работы по строительству СП-2
14:40 «США встревожены новейшими технологиями России». В Совфеде объяснили слова Байдена о Путине «США встревожены новейшими технологиями России». В Совфеде объяснили слова Байдена о Путине
14:08 Шойгу пообещал бесплатно поставлять оружие в Таджикистан Шойгу пообещал бесплатно поставлять оружие в Таджикистан
Владимир Путин распорядился начать выплаты на школьников со 2 августа
Владимир Путин распорядился начать выплаты на школьников со 2 августа
13:34 Глава OMV: первые поставки газа по СП-2 ожидаются в 2021 году Глава OMV: первые поставки газа по СП-2 ожидаются в 2021 году

Узнай, страна!

19:30 В Краснодарском крае аграрии завершили уборку рекордным урожаем зерна В Краснодарском крае аграрии завершили уборку рекордным урожаем зерна
Конфискованное роскошное жилье предложили продавать для пополнения бюджета
Конфискованное роскошное жилье предложили продавать для пополнения бюджета
18:30 В Санкт-Петербурге создали сверхчувствительный телевизионный прибор нового поколения В Санкт-Петербурге создали сверхчувствительный телевизионный прибор нового поколения
14:08 В Омской области завершили строительство первого в России производства игольчатого кокса В Омской области завершили строительство первого в России производства игольчатого кокса
27 ИЮЛ, 23:19 Авиация, сила, мужество, красота, хоккей! На МАКС прошел первый хоккейный матч Авиация, сила, мужество, красота, хоккей! На МАКС прошел первый хоккейный матч
27 ИЮЛ, 22:50 В Липецкой области стартовало строительство новой линии завода по производству бортовой проволоки В Липецкой области стартовало строительство новой линии завода по производству бортовой проволоки
27 ИЮЛ, 20:09 В Челябинской области открыли производственно-логистический комплекс на фабрике по переработке зерна В Челябинской области открыли производственно-логистический комплекс на фабрике по переработке зерна
Три дня дали власти нефтяникам для снижения цен на бензин. Угрожают запретить экспорт на Запад
Три дня дали власти нефтяникам для снижения цен на бензин. Угрожают запретить экспорт на Запад
27 ИЮЛ, 18:24 В Тамбовской области модернизировали перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» В Тамбовской области модернизировали перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба»
27 ИЮЛ, 13:34 Гордость России. ОДК создатель отечественных двигателей мирового уровня Гордость России. ОДК создатель отечественных двигателей мирового уровня
26 ИЮЛ, 23:47 В Московской области построят два мощных мусороперерабатывающих комплекса В Московской области построят два мощных мусороперерабатывающих комплекса
26 ИЮЛ, 21:18 На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров Видео
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter