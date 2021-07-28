Китай признал власть талибов в Афганистане

Глава политического офиса «Талибана» (запрещенная в РФ организация) в Катаре совершил визит в Китай. Мулла Абдулла Гани Барадара встретился с главой МИД КНР Ван И.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает ТАСС. Встреча между Абдуллой Гани Барадара и Ван И прошла 28 июля. Глава МИД Китая заверил, что Пекин уважает суверенитет и территориальную целостность Афганистана и не собирается вмешиваться во внутренние дела страны.

Ван И выразил надежду, что талибы начнут мирный процесс в стране. «Поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана свидетельствует о провале американской стратегии в этой стране», – заявил Ван И. После этого он назвал «Талибан» военной и политической силой, которая «играет в Афганистане решающую роль». Также он выразил надежду, что талибы будут бороться с терроризмом.

Визит делегации «Талибана» в Китай продлится два дня. В делегацию входят девять человек.