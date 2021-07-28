«США встревожены новейшими технологиями России». В Совфеде объяснили слова Байдена о Путине

Слова президента США Джо Байдена о том, что у Владимира Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия, были адресованы американцам, встревоженным российскими новинками в сфере высоких технологий.

Об этом написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook. По его мнению, Байден использовал «нелепый тезис Барака Обамы о стране-бензоколонке», чтобы «успокоить внутренних оппонентов, которые все более встревожены как российскими новинками в сфере высоких технологий (не только военных), так и, например, изменением позиции администрации Байдена по «Северному потоку-2».

Косачев напомнил, что критики Байдена считают соглашение по газопроводу с Германией «победой Москвы». Реальным поводом для беспокойства России должна быть слабость команды Байдена, которая предоставила ему «опасно недостоверную информацию» о потенциале России, считает вице-спикер Совфеда.

Он отметил в заявлении американского президента готовность ввязаться «в настоящую горячую войну с крупной державой» из-за кибератаки. «Если и тут команда Байдена снабдит его недостоверной информацией, это может иметь самые опасные последствия для всего мира», – написал он.