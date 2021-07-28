Шойгу пообещал бесплатно поставлять оружие в Таджикистан

Россия безвозмездно перевооружит и оснастит армию Таджикистана современным оружием. Этого требует ситуация – «поспешный вывод» войск США из Афганистана спровоцировал «всплеск активности террористов».

Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости. По его словам, на первый план сегодня выходит «совместная работа по нейтрализации угроз с территории совместного Афганистана». В этой ситуации помощь Душанбе будет оказывать российская 201-я база.

Вместе с тем Россия не оставляет надежд, что в Афганистане «будет достигнут какой-то консенсус и межнациональное примирение», заявил Шойгу. Пока же Москва наблюдает за тем, как в регион стягиваются «игиловские подразделения» из Сирии и Ливии (ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в России).

Около границы Афганистана с 5 по 10 августа пройдут трехсторонние учения «Харб-Майдон» с участие России, Таджикистана и Узбекистана.