ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
28 ИЮЛ, 15:12 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

28 ИЮЛ, 15:12 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

Шойгу пообещал бесплатно поставлять оружие в Таджикистан

28.07.2021 14:08
Комментарии
Шойгу пообещал бесплатно поставлять оружие в Таджикистан

Россия безвозмездно перевооружит и оснастит армию Таджикистана современным оружием. Этого требует ситуация – «поспешный вывод» войск США из Афганистана спровоцировал «всплеск активности террористов».

Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости. По его словам, на первый план сегодня выходит «совместная работа по нейтрализации угроз с территории совместного Афганистана». В этой ситуации помощь Душанбе будет оказывать российская 201-я база.

Вместе с тем Россия не оставляет надежд, что в Афганистане «будет достигнут какой-то консенсус и межнациональное примирение», заявил Шойгу. Пока же Москва наблюдает за тем, как в регион стягиваются «игиловские подразделения» из Сирии и Ливии (ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в России).

Около границы Афганистана с 5 по 10 августа пройдут трехсторонние учения «Харб-Майдон» с участие России, Таджикистана и Узбекистана.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Если не Меркель, то кто? Кремль увидел в кандидате на замену «угрозу интересам России»

Если не Меркель, то кто? Кремль увидел в кандидате на замену «угрозу интересам России»
Политика

Крупнейшие производители сигарет предупредили – табачная промышленность России может остановиться

Крупнейшие производители сигарет предупредили – табачная промышленность России может остановиться
Экономика

Минфин предложил отобрать у Москвы деньги регионов. Сейчас столица получает их налоги

Минфин предложил отобрать у Москвы деньги регионов. Сейчас столица получает их налоги
Экономика 3

«У Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия». Байден считает, что президент России «в большой беде»

«У Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия». Байден считает, что президент России «в большой беде»
Политика 1

Узнай, страна!

В Омской области завершили строительство первого в России производства игольчатого кокса

В Омской области завершили строительство первого в России производства игольчатого кокса

Авиация, сила, мужество, красота, хоккей! На МАКС прошел первый хоккейный матч

Авиация, сила, мужество, красота, хоккей! На МАКС прошел первый хоккейный матч

Новости дня

14:40 «США встревожены новейшими технологиями России». В Совфеде объяснили слова Байдена о Путине «США встревожены новейшими технологиями России». В Совфеде объяснили слова Байдена о Путине
Если не Меркель, то кто? Кремль увидел в кандидате на замену «угрозу интересам России»
Если не Меркель, то кто? Кремль увидел в кандидате на замену «угрозу интересам России»
13:34 Глава OMV: первые поставки газа по СП-2 ожидаются в 2021 году Глава OMV: первые поставки газа по СП-2 ожидаются в 2021 году
12:53 Украинцев предупредили о дефиците газа из-за запуска «Северного потока-2» Украинцев предупредили о дефиците газа из-за запуска «Северного потока-2»
12:24 Зеленский: Украина готова вести переговоры в «нормандском формате» Зеленский: Украина готова вести переговоры в «нормандском формате»
12:22 Турция и Азербайджан создадут единую «тюркскую» армию Турция и Азербайджан создадут единую «тюркскую» армию
11:21 В «Векторе» рассказали, почему пандемия COVID-19 не закончится в 2022 году В «Векторе» рассказали, почему пандемия COVID-19 не закончится в 2022 году
Крупнейшие производители сигарет предупредили – табачная промышленность России может остановиться
Крупнейшие производители сигарет предупредили – табачная промышленность России может остановиться
10:57 В России может резко подорожать кофе В России может резко подорожать кофе

Узнай, страна!

14:08 В Омской области завершили строительство первого в России производства игольчатого кокса В Омской области завершили строительство первого в России производства игольчатого кокса
Минфин предложил отобрать у Москвы деньги регионов. Сейчас столица получает их налоги
Минфин предложил отобрать у Москвы деньги регионов. Сейчас столица получает их налоги
27 ИЮЛ, 23:19 Авиация, сила, мужество, красота, хоккей! На МАКС прошел первый хоккейный матч Авиация, сила, мужество, красота, хоккей! На МАКС прошел первый хоккейный матч
27 ИЮЛ, 22:50 В Липецкой области стартовало строительство новой линии завода по производству бортовой проволоки В Липецкой области стартовало строительство новой линии завода по производству бортовой проволоки
27 ИЮЛ, 20:09 В Челябинской области открыли производственно-логистический комплекс на фабрике по переработке зерна В Челябинской области открыли производственно-логистический комплекс на фабрике по переработке зерна
27 ИЮЛ, 18:24 В Тамбовской области модернизировали перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» В Тамбовской области модернизировали перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба»
27 ИЮЛ, 13:34 Гордость России. ОДК создатель отечественных двигателей мирового уровня Гордость России. ОДК создатель отечественных двигателей мирового уровня
«У Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия». Байден считает, что президент России «в большой беде»
«У Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия». Байден считает, что президент России «в большой беде»
26 ИЮЛ, 23:47 В Московской области построят два мощных мусороперерабатывающих комплекса В Московской области построят два мощных мусороперерабатывающих комплекса
26 ИЮЛ, 21:18 На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров
26 ИЮЛ, 19:18 В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке янтаря В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке янтаря
26 ИЮЛ, 17:15 В Санкт-Петербурге спустили на воду крупный рыболовный траулер проекта СТ-192 В Санкт-Петербурге спустили на воду крупный рыболовный траулер проекта СТ-192
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter