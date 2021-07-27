В Сочи на VIP-пляже брали 7 тысяч за вход и 800 рублей за спасение тонущих

Российский турист обнаружил в Сочи закрытый VIP-пляж. За вход на его территорию, согласно прейскуранту, нужно было заплатить от 3,5 до 7 тыс. руб., а за услугу «спасение на воде» – 800 руб.

Об этом рассказал автор Telegram-канала «Типичный Краснодар». Он разместил видео, на котором виден пляж, огороженный красной лентой. Рядом установлен стенд. На стенде – прейскурант и надпись «VIP-территория повышенного комфорта».

За 7 тыс. руб. на пляже предлагают беседку с зонтом и двумя шезлонгами. За зонт, два шезлонга и матрас просят 3,5 тыс. руб.

На стоящем рядом стенде указаны услуги серфинга. Там же прописано, что спасательный жилет полагается бесплатно, а вот за спасение на воде придется заплатить 800 руб.

По данным издания «Югополис», пляж находится на территории серф-станции Voda у гранд-отеля «Жемчужина». Представители Voda сначала назвали прейскурант «обычной практикой», а потом – ошибкой. Они подчеркнули, что за спасение утопающих отвечают спасатели пляжа и оно, согласно законам РФ, бесплатно.

В пресс-службе администрации Сочи РИА Новости заявили, что табличку исправили и «опцию по «спасению на воде» среди платных не оказалось».