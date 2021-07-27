Депутат сравнил людей со стадом и призвал к принудительной вакцинации

Депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» Ильшат Аминов не видит иного варианта, кроме как вакцинировать всех россиян от коронавируса. Он сравнил людей с животными и заявил о «законе стада», по которому надо привить более 60% особей.

Об этом депутат высказался в своей передаче «Семь дней» на канале ТНВ. По его мнению, чем быстрее будет принято решение об обязательной вакцинации, тем больше жизней удастся спасти. Вакцинация для отдельных профессий, по его словам, это половинчатая мера.

«Люди это те же животные, и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета», – сказал Аминов. Он также добавил, что если «безмозглому барану» и «корове» ничего невозможно объяснить, то «нужно их заставить ради выживания всего стада».

Аминов убежден, что после выборов в Госдуму в сентябре решение об обязательной вакцинации будет принято на федеральном уровне. В пресс-службе Госсовета Татарстана заявили, что высказывания Аминова – это его личная позиция.