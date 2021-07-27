Первый канал блокирует часть трансляций Олимпиады в Крыму по требованию МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от Первого канала блокировать на сайте неэфирные трансляции Олимпийских Игр. Однако в телеэфире на территории Крыма трансляция идет в полном объеме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Первого канала Константина Эрнста. На проблему доступности трансляций в Крыму обратил внимание портал SM News. При открытии специального раздела на сайте Первого канала – olympics.1tv.ru из Крыма появлялась плашка: «Контент не доступен в вашем регионе по требованию Международного Олимпийского комитета».

По словам Эрнста, МОК обеспечивает геоблокировку всех связанных с Олимпиадой интернет-проектов, которые показывают неэфирные трансляции.