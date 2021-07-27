Более миллиона рублей похитили из Центра подготовки космонавтов им. Гагарина

В Центре подготовки космонавтов им. Гагарина было похищено более 1 млн руб. Структура входит в госкорпорацию «Роскосмос». По версии следствия, хищения произошли с 2013 по 2015 годы – деньги Центра выплачивались за невыполненную работу.

Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в МВД. Следователи выявили, что в 2012 году Центр и предприятие «Спецстройсервис» заключили контракт на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению комплекса тренажерно-испытательной базы. Сумма контракта составила 1 376 000 руб. Деньги были выплачены с 2013 по 2015 года, а вот работы не были проведены.

Правоохранительные органы возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дело ведет подмосковный отдел полиции «Власиха», специализирующий на безопасности спецобъектов. Неустановленным лицам грозит до 10 лет лишения свободы. Официально МВД дело пока не комментирует.