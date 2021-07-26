Диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем в Минске, покинул Белоруссию

Коллеги диспетчера «Белаэронавигации» Олег Галегов, совершившего экстренную посадку в Минске самолета Ryanair, рассказали о его отъезде из Белоруссии. По их словам, он не отвечает на телефон и удалил все свои соцсети.

Об этом пишет белорусское издание «Наша Нива». Один из собеседников отметил, что «ходят слухи» об исчезновении Галегова. Но начальством «ничего официально не сообщало». «Я думаю, он просто перестраховался и ушел. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране», – сказал его коллега.

Другой коллега диспетчера предполагает, что он уехал к родственникам в Грузию. По данным «Белаэронавигации», Галегов взял отпуск, о его увольнении информации нет. Telegram-канал Nexta пишет, что Галегов тайно покинул страну и забрал с собой семью. Это произошло еще в начале июля. Галегов ничего не сообщил на работе – 3 июля он просто на нее не вышел.

Принудительная посадка рейса Ryanair из Афин в Вильнюс произошла 23 мая. После нее на борту самолета был задержан бывший главред Nexta Роман Протасевич. ЕС ввел санкции против Белоруссии за этот инцидент, в том числе запретил экспорт белорусских нефтепродуктов и части удобрений.