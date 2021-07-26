Суды оправдывали силовиков в 12 раз чаще, чем обычных россиян в 2020 году

Российские суды чаще видят предлог для оправдания представителей правоохранительных органов, чем обычных граждан страны. При этом правоохранители чаще всего попадаются на взятках и мошенничестве.

Об этом пишет «Дождь», изучив судебную статистику за последние десять лет. В 2011 году обычных граждан в России оправдывали в 1% случаев, а силовиков – в 8%. После 2014 года число оправданных силовиков упало до 2-3%.

В 2020 году обычных россиян оправдали всего 0,21% от числа всех осужденных, а силовиков – 2,45%, или в 12 раз больше. Силовики, которых в России насчитывается 1,908 млн человек, составляют 0,3% осужденных.

Чаще всего силовики попадаются на взятках (ст. 290), превышении должностных полномочий (ст. 286) и мошенничестве (ст. 159). Интересно, что в 2010 году силовиков чаще судили за превышение полномочий, чем за взяточничество.