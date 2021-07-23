Карты «Мир» с 2022 года начнут принимать банки и магазины Белоруссии

Российские платежные карты «Мир» начнут принимать банки и магазины Белоруссии с января 2022 года. А с 1 января 2023 года их будут принимать банки, оказывающие услуги интернет-эквайринга.

Об этом сообщает Нацбанк Белоруссии. Карты обяжут обслуживать в платежных терминалах магазинов и сервисов, в пунктах выдачи наличных средств, банкоматах и терминалах самообслуживания.

С 2023 года возможности карты будут расширены за счет интернет-эквайринга в «белорусском сегменте глобальной компьютерной сети Интернет», говорится в пресс-релизе банка.

Функционал карт «Мир» в России был расширен с 20 июля – для держателей карт открылась функция Apple Pay для бесконтактной оплаты. Сервис сейчас работает у клиентов банков Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, «Тинькофф банка», Примсоцбанка, «Почта Банка» и «Центр-инвест».