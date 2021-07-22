Суд на Украине обязал начать расследование о госизмене Зеленского

На Украине Шенвченсковский суд Киева обязал начать расследование о возможной госизмене президента страны Владимира Зеленского. Дело касается срыва спецоперации по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера» в августе 2020 года.

Об этом сообщает украинский «Пятый канал». Расследование суд обязал провести Государственное бюро расследований (ГБР). Заявление о госизмене Зеленского в связи со срывом спецоперации подали активисты движения «Рух опору капiтуляцii» («Движение сопротивления капитуляции»), а также партия «Демократична сокира».

ГБР не стало открывать дело, из-за чего активисты обратились в суд, который внес дело в реестр досудебных расследований. «Измена является тяжелым преступлением. Все, кто будет помогать виновным лицам избежать ответственности, будут его соучастниками», – заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Тетерук, один из авторов обращения.

Летом 2020 года в Белоруссии задержали 33 бойца ЧВК «Вагнер», которых обвинили в подготовке массовых беспорядков. Некоторые наемники участвовали в боевых действиях в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию. Но Минск передал наемников России. Таким образом, они избежали уголовного наказания на Украине. Зеленский выражал недовольство по поводу этого, а также подтвердил, что готовилась спецоперация по задержанию «вагнеровцев». Информацию о «сливе» операции Зеленский назвал бредом.