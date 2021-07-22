«Индекс бигмака»: доллар должен стоить 29,91 рубля

Журнал The Economist, рассчитывающий «индекс бигмака» с 1996 года, назвал рубль второй самой недооцененной в мире валютой. Российская валюта должна стоить на 59,9% больше по отношению к доллару.

Об этом пишет само издание. Составление индекса предполагает сопоставление цены бургера в разных странах. На основе цен рассчитывается «справедливая» стоимость доллара США в местных валютах. По мнению исследователей, один и тот же продукт должен стоить везде одинаково. Если же цена отличается, то они делают вывод о заниженности или завышенности местной валюты.

Бигмак в России стоит 169 руб., а в США – 5,65 доллара. Из этого исследователи делают вывод, что курс рубля должен быть 29,91 руб. за доллар. Текущий курс – 74,53 руб. за доллар. Из этого рассчитывается разница в 59,9%. Больше рубля недооценен только ливанский фунт, курс которого к доллару на 70,2% ниже «справедливого».

Только четыре валюты оказались «занижены» по отношению к доллару: венесуэльский боливар (должен быть дешевле на 47,7%), швейцарский франк (24,7%), норвежская и шведская крона (11,5% и 9,6% соответственно).