Зарплаты строителей в Москве и Петербурге беспрецедентно выросли

За пять лет зарплаты плиточников в Москве и Санкт-Петербурге выросли на 82% и 80% соответственно. Монтажники систем вентиляции и кондиционирования стали получать на 67% больше, а арматурщики и электромонтажники – на 56%.

Об этом пишут «Ведомости». По словам участников рынка, зарплаты растут из-за требований рабочих – в 2020-м и 2021 годах в среднем работодатели предлагали 60 тыс. руб., тогда как рабочие требовали 61-65 тыс. руб. в месяц. В итоге предложения по зарплате выросли на 4%.

Сметчики и проектировщики отказались возвращаться в офисы без повышения зарплаты. При этом в строительной сфере возник дефицит компетентных кадров, которых компании сманивают друг у друга лучшими условиями.

Рост числа строек также привел к увеличению числа вакансий. По оценке Дом.РФ, новое жилищное строительство выросло с января по май на 78% по сравнению с прошлым годом. Между тем россияне не интересуются позициями, которые освобождают мигранты, а мигранты требуют повышения зарплат. Строительной отрасли стало трудно конкурировать с сервисами по доставке продуктов и товаров, которые обещают ежедневные выплаты и гибкий график.

Наконец, в Москве не хватает 20 тыс. работников-строителей, а России в целом –1 млн.