«Заботой» объяснили отсутствие холодильников в номерах российских спортсменов на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объяснил «заботой» о спортсменах отсутствие в их номерах холодильников. По его словам, у них нет в них необходимости.

Об этом сообщает ТАСС. Поздняков отметил, что «в условиях жаркого климата» любые продукты могут «внезапно испортиться» – «даже за непродолжительное время из столовой до номера». Это может привести к тому, что спортсмен не выйдет на старт. «Отсутствие холодильников обусловлено заботой», – заявил Поздняков. Он напомнил, что в медицинском центре есть три холодильника с напитками. Они доступны спортсменам «в любое время дня и ночи».

По поводу телевизоров Поздняков заявил, что современной молодежи они не нужны, так как она «использует гаджеты и смотрит контент, который им интересен индивидуально». В «лаунж-зоне» есть телевизор, чтобы «смотреть вместе соревнования», подчеркнул Поздняков.

До этого российские спортсмены жаловались на плохие условия проживания, отсутствие холодильников и телевизоров, малое количество туалетов и перебои с горячей водой. Японская сторона заявила, что Россия не заплатила за оборудование номеров и пообещала решить этот вопрос после консультаций.