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Путин потребовал «повысить темпы вакцинации» россиян. Правительство пообещало привить 80% к 1 ноября

22.07.2021 09:35
Комментарии: 1
Путин потребовал «повысить темпы вакцинации» россиян. Правительство пообещало привить 80% к 1 ноября

Президент Владимир Путин потребовал «повысить темпы вакцинации» в стране, поскольку «люди очень тяжело переживают эту эпидемию». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Путина, что новая цель правительства – вакцинировать 80% россиян к 1 ноября.

Об этом пишет «Интерфакс». Путин, потребовав ускорить вакцинацию граждан, сразу же оговорился, что «ничего нельзя навязывать», но необходимо «квалифицировано разъяснять». Голикова пояснила, что в 80% заложены не только прививки первым компонентом, но и повторная вакцинация уже привитых, а также переболевших.

Для вакцинации 80% населения правительству нужно более 67 млн комплектов вакцин, уточнила Голикова. Сейчас прививку хотя бы одним компонентом получили 33,6 млн человек, полный курс прошли 22,6 млн. Больше всего вакцинировано в Краснодарском крае, Московской, Тульской, Ростовской, Липецкой, Смоленской области, Москве и Чеченской республике.

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12:19 0 0
Александр Н:

отмудохают и поставят " раком" перед выбором как вакцироваться .. добровально и получить удовольствие или с применением силы но по обоюдному согласию ..

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