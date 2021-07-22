Путин потребовал «повысить темпы вакцинации» россиян. Правительство пообещало привить 80% к 1 ноября

Президент Владимир Путин потребовал «повысить темпы вакцинации» в стране, поскольку «люди очень тяжело переживают эту эпидемию». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Путина, что новая цель правительства – вакцинировать 80% россиян к 1 ноября.

Об этом пишет «Интерфакс». Путин, потребовав ускорить вакцинацию граждан, сразу же оговорился, что «ничего нельзя навязывать», но необходимо «квалифицировано разъяснять». Голикова пояснила, что в 80% заложены не только прививки первым компонентом, но и повторная вакцинация уже привитых, а также переболевших.

Для вакцинации 80% населения правительству нужно более 67 млн комплектов вакцин, уточнила Голикова. Сейчас прививку хотя бы одним компонентом получили 33,6 млн человек, полный курс прошли 22,6 млн. Больше всего вакцинировано в Краснодарском крае, Московской, Тульской, Ростовской, Липецкой, Смоленской области, Москве и Чеченской республике.