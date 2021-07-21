Россия не оплатила для спортсменов на Олимпиаде холодильники и ТВ в номерах

Российских спортсменов на Олимпиаде в Токио поселили в номерах без бытовой техники. Это произошло потому, что Москва не подала заявку и не оплатила установку всего необходимого заранее.

Об этом пишет японское издание Nikkan Sports. Вопрос отсутствия техники в гостиничных номерах и нехватки туалетов обсуждался на пресс-конференции оргкомитета Игр. Глава оргкомитета Сэйко Хасимото пообещала разобраться в вопросе.

По словам Хасимото, организаторам казалось, что они «подготовили все условия для удобного проживания спортсменов». Меры будут приняты, но для начала Хасимото хочет обсудить этот вопрос с российской стороной, которая должна была подать заявки и оплатить все перечисленные опции.

Российские спортсмены после прибыли в олимпийскую деревню в Токио пожаловались на плохие условия. «Тут ни телевизора, ни холодильника, ни кухоньки – абсолютный минимализм», – рассказала Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова. На целый дом приходится всего два очень маленьких туалета, а в ванной нет банных принадлежностей. Также есть проблемы с горячей водой.

По словам главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова, условия содержания спортсменов в Токио это «настоящее средневековье». «Лично я таких условия никогда не видел», – отметил он.