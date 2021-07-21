«Досадная ошибка». «Роскосмос» перепутал Россию и США в сообщении о продаже двигателей РД-181М

Госкорпорация «Роскосмос» признала ошибочным заявление о том, что США одобрили покупку российских двигателей РД-181М. В действительности США не одобряли покупку, это правительство России разрешило их продажу.

Об этом госкорпорация написала в своем Telegram-канале. «К сожалению, ошибки случаются», – отметил пресс-секретарь компании Владимир Устименко. В частности, «досадная ошибка» вкралась в предложение «правительство США одобрило заключение контракта». На самом деле разрешение дало правительство России. Распоряжение кабмина появилось 16 июля на портале правовой информации.

Контракт на поставку планируется заключить между НПО «Энергомаш» и Orbital Sciences LLC. Двигатели РД-181М предполагается использовать в ракете-носителе Antares. Российская сторона требует от американской, чтобы двигатель не использовался для запуска военных аппаратов. Для «Роскосмоса» этот контракт будет продолжением взаимовыгодного сотрудничества, несмотря на политические разногласия между Россией и США.