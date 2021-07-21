ЦИК объяснил отказ от видеотрансляции выборов экономией «миллиардов». На него потратят 4 млрд рублей

Россияне не смогут следить за честностью проведения выборов в Госдуму 17-19 сентября с помощью системы видеонаблюдения. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что это обошлось бы бюджету в миллиарды рублей.

«Представьте себе – миллиард на удовлетворение простого любопытства диванных наблюдателей», – цитирует ее «Интерфакс». Эта сумма только для Москвы, а для всей страны трехсуточная трансляция стоила бы «гораздо дороже», отметила Памфилова.

И тем не менее Минцифры собирается потратить до 4 млрд руб. на организацию видеонаблюдения за выборами, которого не будет, пишут «Открытые медиа». Непосредственно на видеонаблюдение пойдут 2,3 млрд руб., а еще 1,7 млрд – на хранение видеозаписей с избирательных участков. То есть миллиарды потратят, но, как заявила госпожа Памфилова, «простое любопытство диванных наблюдателей» удовлетворять не будут.

Памфилова предлагает открыть доступ к видеонаблюдению только в центрах наблюдения за выборами для участников процесса. Партия «Яблока» подала иск в Верховный суд на ЦИК за его решение. Памфилова назвала это «подлостью», а иск – «абсурдным» и «безответственным».