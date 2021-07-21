Мальчик из Австрии попросил Путина в письме «не терять веру в Европу». Путин послал ему свое фото

Мальчик десяти лет из Австрии направил президенту России Владимиру Путину, в котором попросил «не терять веру в Европу». В ответ он получил фото Путина с подписью и книги о России и Москве.

Об этом сообщает посольство России в Австрии. Мальчик отметил в своем обращении, что Россия и Европа – близкие соседи и должны «взаимодействовать гораздо крепче». Этого, по мнению 10-летнего австрийца, хотят «многие люди».

В посольстве назвали письмо «интересным и весьма примечательным», а также подчеркнули – Россия готова к диалогу. Мальчик получил в ответ на свое письмо фото Путина с автографом и книги о Москве и России.

В прошлом году к Путину обращался мальчик Рустам и Кыргызстана. Он хотел стать акционером «Газпрома» или «Роснефти». Путин подарил ему в ответ тульский пряник, фото со своей подписью и термокружку.