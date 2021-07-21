Под Петербургом обнаружили «частную тюрьму» – бункер с крематорием. СК это опровергает

В 44 километрах от Санкт-Петербурга журналисты нашли подземный бункер в разобранном двухэтажном доме, а под баней рядом с домом – бетонный колодец с печью. Журналисты назвали это «частной тюрьмой», но Следственный комитет не нашел этому подтверждения.

Первыми внимание на объект обратили журналисты издания 47news.ru. Они нашли на частном земельном участке заброшенный полуразобранный двухэтажный дом, под которым скрывался подземный проход с тремя камерами и пунктом охраны. Пункт охраны имел точно такую же решетку, как в СИЗО «Кресты».

Рядом с домом находилась баня, а под ней – бетонный колодец с печью. Колодец был по размерам с человеческое тело, писали журналисты. Источники в силовых структурах тогда подтвердили, что в этой «печи» они обнаружили «биологические останки». Но они необязательно принадлежат человеку.

Один из собственников участка – бывший начальник оперативной частью СИЗО Петербурга Ренат Алимзанов – умер в сентябре 2018 года. Второй собственник Мкртычян сменил фамилию на Эскобар в 2010 году.

Вход в тюрьму был засыпан сразу после публикации тяжелой техникой. Как узнали журналисты, участок силовики заметили еще в сентябре 2018 года, когда искали убитого неподалеку бизнесмена Бадри Шенгелии. Смерть 51-летнего Рената Алимзанова произошла в том же месяце.